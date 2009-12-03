2 доп. модуля для phpBB 3.0 (написать и привязать)

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Сейчас на форуме отсутствуют в полной мере 2 основных момента: Билинг и Скрытый текст.
Момент первый – Билинг
Сейчас при регистрации юзера, ему автоматически на личный счет генерируется 100 Баллов, возможен трансфер средств между юзерами, но нет правильно настроенной и корректно отображаемой истории трансферов. Это не совсем то что нужно.
1 – Настройки билинга
А) Добавление и Удадение балов из аккаунта каждого юзера Администратором в ручную
Б) Средняя стоимость открытия скрытого текста на форуме (курс Балла) должна отображаться в статистике или где то еще, но всегда.
В) Oбщее кол-во Баллов в системе должно отображаться там же где и средняя стоимость открытия скрытого текста.
Г) История последних 100-300 трансферов, без возможности удаления (новые занимают место старых), приход и списание средств (баллов), с указанием назначения (за что, от кого кому и почему)
Д) Возможность юзеров генерировать Баллы себе на личный счет методом кликания по спонсорским баннерам. 1 клик в сутки с 1 ip по одному баннеру генерирует 1 балл на личном счету кюзера, который кликает. Повторный клик по тому же баннеру с того же ip не генерирует ничего пока не пройдет 24 часа.
момент второй - СКРЫТЫЙ ТЕКСТ
На данный момент скрыть и оценить билингом можно только одну ссылку посредством вставления в сообщения кода:
Name of the link
Ссылка http://www.link.ru будет отображена в виде “Name of the link”, оценена в 15 баллов и скрыта - можете проверить. Открытие ссылки, любым пользователем, будет стоить ему списания 15 баллов со своего личного счета на счет создателя Темы.
Создатель Темы, после е создания, сам не может видеть стоимость открытия скрытого текста. Он видет только “Name of the link” – что не совсем то что требуется.
А требуется вот что:
2 – Настройка скрытого теста (ссылок)
А) Возможность скрывать и оценивать несколько ссылок единым скрытым текстом (1 оценка за группу ссылок)
Б) Фильтрация ссылок в комментариях и текстах темы (разрешить только ссылки на темы форума) в основных форумах кроме “Болталка”, запретить в основных форумах, кроме “Болталка” и “Поиск и Опознание Треков”, создавать тему без скрытого текста. Проблему фильтрации скрытого текста, на предмет личерства (когда пользователи будут вбивать в него ссылки на свои проекты) либо оставить за модераторами, либо написать скрипт, который будет после публикации темы, помечать её как НЕ ПРОВЕРЕННУЮ для модератора, в случае если в скрытом тексте будет что то кроме заложенных параметров, например списка ссылок (ссылки на самые популярные фаилообменики и их алиасы):
4shared.com, http://4shared.com, http://www.4shared.com, www.4shared.com
badongo.com, http://badongo.com, http://www.badongo.com, www.badongo.com
depositfiles.com………………те же алиасы……………………………………
divshare.com…………………………..те же алиасы…………………….
Далее с теми же алиасами в строчку следующие сервисы (возможность пополнять должна присутствовать):
Это можно попробовать реализовать след. Образом:
При создании темы, юзеру предлогается оформить ссылки скрытым текстом, примерно так, как пристегиваются фаилы к теме (смотрите рисунок), по одной с подтверждением (кстати, пристегивание фаилов во всех форумах, кроме “Поиск и Опознание Треков” не нужно, так что его можно заменить на этот скрипт). Так вот, в случае если хотя бы одна ссылка не будет совпадать с маской из списка и алиасов, тема метится как непроверенная, и модератор будет знать какие темы ему надо проверить. Естественно, что сравнение надо вести по нескольким первым символам, так как последние символы в ссылках на фаилы будут уникально-разными.
В) Модератор должен иметь возможность открывать скрытый текст, или видеть его, без каких либо операций с билингом. Если есть возможность, то модераторов лучше вообще исключить из билинг-системы, оставив им только мониторинговую возможность видеть историю трансферов у юзеров.
Г) Создатель темы должен видеть оценку своего скрытого текста и иметь возможность без знания ВВкода менять ее, например отдельной кнопкой там же где жалоба на тему или как предложено на рисунке (нарисовать соответствующий интерфейс, кнопку подтверждения или слайдер - как угодно).
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