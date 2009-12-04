Нужно сделать флешку

Веб-программированиеЗавершен9 заявок227 просмотров
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Нужно сделать флешку задание вышлю лично по запросу.

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14 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
GreyClown
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель работа на 100% делается на ура!
Мой отзыв по счету 244, даже не знаю что можно еще добавить к тем 243 положительным отзывам. Пожалуй присоединюсь ко всему сказанному до меня. Антон, все было супер, буду надеяться на продолжение сотрудничества, еще раз спасибо.
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