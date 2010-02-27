Разработка мода для IPB3 (для LastDragon)

Хук который при регистрации в зависимости от диапазона ip (диапазонов) распределяет пользователей по группам

предположим людей с ip 10.1.*.*, 10.2.*.*, 10.8.*.* сразу поместить в группу южане, людей с ip 10.3.*.*, 172.16.*.* в группу северяне, а всех остальных в группу марсиане. диапазонов может быть много, групп тоже, те хук должен быть достаточно гибким для будущих потребностей (новые подсети, новые группы).

также хук не должен затрагивать механизмы активации, т.е. при этом пользователи также должны активировать свою запись по почте или администратором, как и прежде.