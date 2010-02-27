Разработка мода для IPB3 (для LastDragon)

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки93 просмотра
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Хук который при регистрации в зависимости от диапазона ip (диапазонов) распределяет пользователей по группам

предположим людей с ip 10.1.*.*, 10.2.*.*, 10.8.*.* сразу поместить в группу южане, людей с ip 10.3.*.*, 172.16.*.* в группу северяне, а всех остальных в группу марсиане. диапазонов может быть много, групп тоже, те хук должен быть достаточно гибким для будущих потребностей (новые подсети, новые группы).

также хук не должен затрагивать механизмы активации, т.е. при этом пользователи также должны активировать свою запись по почте или администратором, как и прежде.

14 лет назад
epson950
Дмитрий 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LastDragon
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Довольны.
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