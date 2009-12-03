Сайт, транслирующий сообщения с Твиттера

Здравствуйте. Необходимо натянуть дизайн для интернет-магазина спорттоваров на базе osCommerce STS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой сайт - всего 4 страницы. Суть в том, чтобы через распознавание некоторых хеш-тегов выводить сообщения c твиттера в определенные окна на сайте, не зависимо от того, с какого аккаунта они написаны. Подробнее по электронке [email protected]
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброе утро всем. Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок. Главное что нужно сделать: Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так: Обязательные пункты _Как обращаться (ФИО) объеденить все ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходимо написать функционал онлайн-бронирования номеров для сайта гостиницы. Самого сайта еще нету - определяемся с платформой, исходя из удобства реализации бронирования, т.к. это основной функционал. Оплата бронирования кредитной картой и банковским переводом. Пример реализации - https://hotel-yalta.com либо еще ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Хук который при регистрации в зависимости от диапазона ip (диапазонов) распределяет пользователей по группам предположим людей с ip 10.1.*.*, 10.2.*.*, 10.8.*.* сразу поместить в группу южане, людей с ip 10.3.*.*, 172.16.*.* в группу северяне, а всех ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать 2 шаблона на ShopScript Бюджет на все 100$ оплата после сдачи каждой части icq 579221686Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сразу оговорюсь, что проект серьёзный и нужны существенные знания ООП. Нужен комплексный подход и очень детальная проработка - проект не на день и не на два, хотя сроки поджимают - нужно реализовать систему как можно быстрее. ...Завершен14 лет назад
Нужно вставить две формы отправки данных на PHP, формы есть, нужно только вставить их на определенные странички сайта. Пишите свою цену, стучите в Аську, договоримся 401565741Завершен14 лет назад
- $50
Требуется создание мини галереи пред просмотра изображений товара для сайта . Ссылку на пример высылаю личным сообщением.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать анимацию для отдельных элементов сайта. 1. Главная страница - http://www.weblancer.net/users/LKdesign/portfolio/775504.html 1.1. Окна - реализовать эффект мерцания света в помещении - свет плавно почти гаснет и плавно загорается. 1.2. Фонарик - аналогично окнам 1.3. Дракон ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
В магазине есть 2 способа оплаты (еще будут добавляться) : 1) Наличными при получении; 2) Оплата через СМС (сервис smscoin) Т.к. максимальная сумма, которую можно проплатить через СМС составляет поряда 8-10у.е., нужно сделать, чтобы при отображении методов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад