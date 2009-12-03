Сайт, транслирующий сообщения с Твиттера

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок142 просмотра
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Небольшой сайт - всего 4 страницы. Суть в том, чтобы через распознавание некоторых хеш-тегов выводить сообщения c твиттера в определенные окна на сайте, не зависимо от того, с какого аккаунта они написаны. Подробнее по электронке [email protected]

14 лет назад
AnnaM
Анна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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