Здравствуйте. Необходимо натянуть дизайн для интернет-магазина спорттоваров на базе osCommerce STS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редизайн сайта zaovasilisa.ru
Обязательные требования:
1.Parser 3
2. Срок 7 дней.
Т.З в приложении.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт построен на TM-шаблоне. В сайте 7 страниц. На страницах сайта нужно изменить содержание: привести его в соответствии со сверстанными HTML шаблонами, которые будут предоставлены. На всех страницах все изменения сводятся к тому,чтобы поменять текст, поправить ...Завершен14 лет назад
Небольшой сайт - всего 4 страницы. Суть в том, чтобы через распознавание некоторых хеш-тегов выводить сообщения c твиттера в определенные окна на сайте, не зависимо от того, с какого аккаунта они написаны. Подробнее по электронке ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходимо написать функционал онлайн-бронирования номеров для сайта гостиницы. Самого сайта еще нету - определяемся с платформой, исходя из удобства реализации бронирования, т.к. это основной функционал. Оплата бронирования кредитной картой и банковским переводом. Пример реализации - https://hotel-yalta.com либо еще ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Хук который при регистрации в зависимости от диапазона ip (диапазонов) распределяет пользователей по группам предположим людей с ip 10.1.*.*, 10.2.*.*, 10.8.*.* сразу поместить в группу южане, людей с ip 10.3.*.*, 172.16.*.* в группу северяне, а всех ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать 2 шаблона на ShopScript Бюджет на все 100$ оплата после сдачи каждой части icq 579221686Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать флешку задание вышлю лично по запросу. От Вас: - контакты А также - рекомендации - примеры работЗавершен14 лет назад
Сразу оговорюсь, что проект серьёзный и нужны существенные знания ООП. Нужен комплексный подход и очень детальная проработка - проект не на день и не на два, хотя сроки поджимают - нужно реализовать систему как можно быстрее. ...Завершен14 лет назад
Нужно вставить две формы отправки данных на PHP, формы есть, нужно только вставить их на определенные странички сайта. Пишите свою цену, стучите в Аську, договоримся 401565741Завершен14 лет назад
- $50
Требуется создание мини галереи пред просмотра изображений товара для сайта . Ссылку на пример высылаю личным сообщением.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад