Редизайн сайта

$400
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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#1$

Нужен редизайн сайта zaovasilisa.ru

Обязательные требования:

1.Parser 3

2. Срок 7 дней.

Т.З в приложении.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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