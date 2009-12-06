Внести изменения во Flash-сайт

Сайт построен на TM-шаблоне. В сайте 7 страниц.

На страницах сайта нужно изменить содержание: привести его в соответствии со сверстанными HTML шаблонами, которые будут предоставлены.

На всех страницах все изменения сводятся к тому,чтобы поменять текст, поправить кривизну шрифтов, все выровнять и "причесать". Но на некоторых страницах нужно не только это:

1) на 2-х страницах имеется информация, которая появляется во "всплывающих окнах". Механизм всплывающих окон в FLASH шаблоне реализован, нужно сделать, чтобы было как в соответствующем HTML шаблоне.

2) Есть раздел прайс-листы. Там нужно создать 7 подразделов, а в каждом из них - табличка с ценами.

3) Есть раздел "фотогалерея". Нужно повставлять туда фоток.

Хочется, чтобы в воскресенье вечером все было готово. С исполнителями, чьи предложения меня заинтересуют, котов обсудить подробности сегодня после 22-00 по МСК, до этого времени на связь не смогу выйти.