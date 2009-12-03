Работа над проектом

Найдем программиста или группу программисту с опытом работы в Москве. Для доработки и поддержки достаточно крупного проекта, поставленного на прадо фреймворке. PHP

Обязательное условие - возможность постоянных личных контактов, скайп или телефонных разговоров, а также стабильное присутствие в сети. Возможен договор.

Спасибо.