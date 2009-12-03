Есть сайт почти доделаный сайт система управления контентом Drupal как сами можете увидеть есть недоделки -поиск -коменты -и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут Полный список в приложении. Ваши цены и сроки. Обращаю внимание на сроки! ...
Маленькая форма добавления сайта в базу! PHP+mysql
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