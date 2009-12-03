Скрипты для сайта по оперативной полиграфии - PHP

Есть сайт почти доделаный сайт система управления контентом Drupal как сами можете увидеть есть недоделки -поиск -коменты -и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут Полный список в приложении. Ваши цены и сроки. Обращаю внимание на сроки! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта по оперативной полиграфии и широкоформатной печати необходимы несколько скриптов на PHP, XML, JS (очень желательно, пока, скрипты без использования MySQL, на основе XML, т.к. нет свободных баз на хостинге, но все зависит от возможности так сделать):
1. Скрипт "Заработай на своем дизайне". Подробности заказа позже
2. Скрипт базы данных цен на услуги в формате XML и вывода на страницу
3. Программу клиента на Delphi для удобства работы заказчиков с сайтом и для оперативного заказа.
4. Скрипт личного кабинета с системой тикетов и личных сообщений.
5. Скрипт работы связи с сайтом fotki.yandex.ru
возможны дальнейшие заказы, в зависимости от удачного выполнения предыдущих
Обязательная передача исходных кодов и комментарии в кодах программ
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Подробные технические задания пока не написаны. Напишу после выбора исполнителя.
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