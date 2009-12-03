Скрипты для сайта по оперативной полиграфии - PHP

Для сайта по оперативной полиграфии и широкоформатной печати необходимы несколько скриптов на PHP, XML, JS (очень желательно, пока, скрипты без использования MySQL, на основе XML, т.к. нет свободных баз на хостинге, но все зависит от возможности так сделать):

1. Скрипт "Заработай на своем дизайне". Подробности заказа позже

2. Скрипт базы данных цен на услуги в формате XML и вывода на страницу

3. Программу клиента на Delphi для удобства работы заказчиков с сайтом и для оперативного заказа.

4. Скрипт личного кабинета с системой тикетов и личных сообщений.

5. Скрипт работы связи с сайтом fotki.yandex.ru

возможны дальнейшие заказы, в зависимости от удачного выполнения предыдущих

Обязательная передача исходных кодов и комментарии в кодах программ

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Подробные технические задания пока не написаны. Напишу после выбора исполнителя.