Новогодняя flash-открытка

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок301 просмотр
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Необходимо сделать 2 варианта макета и анимацию выбранного.

Сюжет и подробности - при переписке.

Требование - опыт, наличие подобных работ, которые не стыдно показать.

14 лет назад
W_Att
Тимур 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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