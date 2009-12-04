Обновить IPB 2.3.5 на 3.0.4

Необходимо произвести обновление форума IPB с версии 2.3.5. на версию 3.0.4, то есть на последнюю. Необходимо сохранить всех пользователей, все настройки основные, все сообщения, всю БД, в общем чтобы все осталось по прежнему.

Моды не надо переносить.

Чтобы остались все дополнительные поля у юзеров в анкетах и так далее.

Пишите цену и сроки. В личку, аську не ломиться.