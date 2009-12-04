Необходимо интегрировать новую верстку в сайт

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок207 просмотров
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Есть новый дизайн и верстка главной страницы. Необходимо интегрировать новый дизайн в существующий проект www.first-realty.com.ua

Попутно ищу программиста, которому я могу полностью доверять, для постоянного сотрудничества над этим же и другими проектами.

14 лет назад
miracle_pr
Руслан 
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
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