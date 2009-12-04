Настройка скрипта

Здравствуйте, есть сайт на joomla требуется его корректировка, то есть немного подправить) www.deepgarden.ru надо сделать боковое меню, вместо надписей "подробнее" сделать кнопки и вместо ссылок, "предыдущая" и "следующая" тоже сделать кнопки, может еще что нить по мелочи, это ...
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Нужно настроить два скрипта, (форма обратной связи и прайс), так чтобы они могли работать на всех хостингах где нельзя включать глобальные изменения (register_globals On )
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