Разработка сервиса для обработки цифровых фото

Разработать модуль для браузерной игры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ – во вложении.
Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений.
Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками:
• Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения
• Знание ФЛЕШ технологий
• Навыки и понимание работы с цифровыми изображениями, их обработкой
Другие обязательные навыки:
FTP, SQL/MYSQL, PHP, (D, X)HTML, XML/XSL, JavaScript, CSS, PhotoShop, dns, hosting
- Отвечайте на проект, только если целиком прочитали ТЗ, есть понимание что там написано, понимаете объем работ и какие знания Вам потребуются для реализации проекта.
- Из команды, минимум 1-ин человек должен быть FULL TIME работать на проекте (8 часов) если Вы Free-lancer.
- Мы рассмотрим предложения компаний.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Собстно, сабж. Нужно сделать сайт-каталог по продаже запчастей на автомобили. Хотелось бы обсудить варианты реализации данного вопроса. Дизайн предоставим. Ограничение по бюджету - до 2000 грн.Веб-программирование29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Скрипт вызывается из шаблона полной новости, берет название фильма ищет точное совпадение на imdb.com, если находит то берет из описания рейтинг фильма и показывает его в полной новости.Закрыт14 лет назад
- $10
Нужно сделать форму отправки на имейл. В принципе сама форма есть - только не работает почему-то. Просьба наладить. Вот сама форма: http://ukrtech.dn.ua/?p=orderЗакрыт14 лет назад
- $105
Доброго времени суток! Есть работа для толкового программиста 1) Нужно сделать скрипт Редактор музыкальных mp3-тегов речь id3v1 id3v2 и тд (в том числе массовая смена тегов песен при возможности) Нужно что бы скрипт мог изменить такие ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Установил сайт на новый сервер,залил базу данных,захожу на сайт и все русские буквы не отображаются а вместо них ироглифы.icq 392900498Завершен14 лет назад
- $30
Есть скрипт, который работает на vds, хочу установить его на денвер, денвером особо не пользовался, только установил денвер. Консультация через аську сегодня - высылаю скрипт, объясняю пару ньюансов с настройками и парралельно устанавливаем :)Завершен14 лет назад
- $500
Необходимо разработать флеш игру (Или шутер или гонки, или предложите свой вариант ) Клиент пока задумался только о шутере,идея шутера: Игрок на экране должен попасть в тромбы - человечков, которые на картинке (картинка в приложении) поступают ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно настроить два скрипта, (форма обратной связи и прайс), так чтобы они могли работать на всех хостингах где нельзя включать глобальные изменения (register_globals On )Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
1 - на главной странице вывести 5 строк из описания товара вместо ссылки Meer Informatie », в конце описания добавить ссыку Meer », которая будет вести на страницу товара. Текст должен быть в рамочке голубого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад