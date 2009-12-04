Разработка сервиса для обработки цифровых фото

ТЗ – во вложении.

Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений.

Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками:

• Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения

• Знание ФЛЕШ технологий

• Навыки и понимание работы с цифровыми изображениями, их обработкой

Другие обязательные навыки:

FTP, SQL/MYSQL, PHP, (D, X)HTML, XML/XSL, JavaScript, CSS, PhotoShop, dns, hosting

- Отвечайте на проект, только если целиком прочитали ТЗ, есть понимание что там написано, понимаете объем работ и какие знания Вам потребуются для реализации проекта.

- Из команды, минимум 1-ин человек должен быть FULL TIME работать на проекте (8 часов) если Вы Free-lancer.

- Мы рассмотрим предложения компаний.