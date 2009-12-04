Работа для грамотного программиста

Доброго времени суток!

Есть работа для толкового программиста

1) Нужно сделать скрипт Редактор музыкальных mp3-тегов речь id3v1 id3v2 и тд (в том числе массовая смена тегов песен при возможности)

Нужно что бы скрипт мог изменить такие теги как артист, альбом,комментарии, название, и добавить в mp3 картинку или на оборот удалить картинку!

После этого нужно совершить не тяжелый процесс вбить это скрипт в интерфейс готового скрипта известным под названием M3 Engine более популярное его название, скрипт музыкального портала зайцев нет

При общении с потенциальным исполнителям четко могу показать и рассказать подробнее.

Более того не обижусь и МОГУ облегчить работу у меня имеется два готовых скриптах которые могут лечь за основу творения :) название и сами скрипты предоставлю только исполнителю! ТАк же есть куча мануала по решению скрипта в силу не достаточных своих знаний не могу сам сдеать!

Разумеется нужно будет вести не большие корректировки и отладить все под себя!

(Прошу не путать У нас уже есть действующий мп3 портал, нужен определенный функционал и не которые услуги по скрипту которые описаны тут)

2) Нужно сделать не большой скрипт как тут http://masteroff.org/ функционала там минимум но нам и этого хватит а имено нужно топ 50 песен, последние добавленные, Популярные за все время, поиск, алфавит, возможность присылать тексты!

Админка разумеется с проверкой и редактированием присланных текстов или уже опубликованных песен поиск в самой админке по базе и тд

Ну или как варианты можно сделать так:

Изменить наш движок по наши нужды у нас уже есть поиск алфавит и все надо просто надо сделать под тексты добавления и тд

Или воспользоваться только не кривой готовой cms можно и DLE или др ( к сожалению я не смог найти модулей DLE которые могли все воплотит) может у вас получиться или сможете сделать то что требуется переделав не много!

В целом меня устраивает любой из вариантов но детали надо обговорить в процессе сотрудничества!

+ Ну и там не много мелочной не сложной работы по скрипту..

По срокам хотелось ТЕМ быстрее тем лучше и очень качествено

От исполнителя хотелось бы пунктуальность ответственность

Примеры ваших работ отзывов ОБЯЗАТЕЛЬНО

Тем больше будет информации от ВАС тем легче будет определиться с исполнителем!

Так же не забывайте указывать связь по icq

Спасибо дорогие друзья за внимание!