Работа для грамотного программиста

Здравствуйте, есть сайт на joomla требуется его корректировка, то есть немного подправить) www.deepgarden.ru надо сделать боковое меню, вместо надписей "подробнее" сделать кнопки и вместо ссылок, "предыдущая" и "следующая" тоже сделать кнопки, может еще что нить по мелочи, это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть работа для толкового программиста
1) Нужно сделать скрипт Редактор музыкальных mp3-тегов речь id3v1 id3v2 и тд (в том числе массовая смена тегов песен при возможности)
Нужно что бы скрипт мог изменить такие теги как артист, альбом,комментарии, название, и добавить в mp3 картинку или на оборот удалить картинку!
После этого нужно совершить не тяжелый процесс вбить это скрипт в интерфейс готового скрипта известным под названием M3 Engine более популярное его название, скрипт музыкального портала зайцев нет
При общении с потенциальным исполнителям четко могу показать и рассказать подробнее.
Более того не обижусь и МОГУ облегчить работу у меня имеется два готовых скриптах которые могут лечь за основу творения :) название и сами скрипты предоставлю только исполнителю! ТАк же есть куча мануала по решению скрипта в силу не достаточных своих знаний не могу сам сдеать!
Разумеется нужно будет вести не большие корректировки и отладить все под себя!
(Прошу не путать У нас уже есть действующий мп3 портал, нужен определенный функционал и не которые услуги по скрипту которые описаны тут)
2) Нужно сделать не большой скрипт как тут http://masteroff.org/ функционала там минимум но нам и этого хватит а имено нужно топ 50 песен, последние добавленные, Популярные за все время, поиск, алфавит, возможность присылать тексты!
Админка разумеется с проверкой и редактированием присланных текстов или уже опубликованных песен поиск в самой админке по базе и тд
Ну или как варианты можно сделать так:
Изменить наш движок по наши нужды у нас уже есть поиск алфавит и все надо просто надо сделать под тексты добавления и тд
Или воспользоваться только не кривой готовой cms можно и DLE или др ( к сожалению я не смог найти модулей DLE которые могли все воплотит) может у вас получиться или сможете сделать то что требуется переделав не много!
В целом меня устраивает любой из вариантов но детали надо обговорить в процессе сотрудничества!
+ Ну и там не много мелочной не сложной работы по скрипту..
По срокам хотелось ТЕМ быстрее тем лучше и очень качествено
От исполнителя хотелось бы пунктуальность ответственность
Примеры ваших работ отзывов ОБЯЗАТЕЛЬНО
Тем больше будет информации от ВАС тем легче будет определиться с исполнителем!
Так же не забывайте указывать связь по icq
Спасибо дорогие друзья за внимание!
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