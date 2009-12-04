Форма отправки на имейл

$10
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок247 просмотров
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Нужно сделать форму отправки на имейл. В принципе сама форма есть - только не работает почему-то. Просьба наладить. Вот сама форма: http://ukrtech.dn.ua/?p=order

14 лет назад
blackgold
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$5
1 день
Не справился с простым заданием сделать форму обратной связий. Оплату не вернул. Пришлось перепоручать доработку другому исполнителю. Леонид, если вы хотите продолжать свою карьеру фрилансера, рекомендую повнимательнее относиться к работе.