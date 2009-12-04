Помочь в установке скрипта на денвер

ТЗ: У нас есть 2 типа товаров ("физический" и "скачиваемый"), так же три метода доставки (Без доставки, Доставка курьером, Доствка по почте) и 2 метода оплаты (Оплата при получении, Оплата через СМС). Нужно сделать так, ...