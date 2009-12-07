Специально для Соркин Владимир (KarfaX)

Доброго времени суток! Есть работа для толкового программиста 1) Нужно сделать скрипт Редактор музыкальных mp3-тегов речь id3v1 id3v2 и тд (в том числе массовая смена тегов песен при возможности) Нужно что бы скрипт мог изменить такие ...