Нужно исправить ошибки

ТЗ – во вложении. Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений. Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками: • Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения • Знание ФЛЕШ технологий • Навыки и понимание работы с цифровыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куча мелких ошибок на сайте.
puzzlelife. ru (админ, оставьте пожалуйста ссылку ....)
1) в разделе конструктора смещение координат или еще что-нибудь... короче неправильная начальная стыковка
2) там же, при вызове окна помощь, нужно сделать появление его по центру и устранить просвечивание срочки...
3) в шапке сайта сделать отображение количества товаров и суммы заказа.
4) в разделе "магазин" исправить строчку-путь (Главная>магазин>пазлы) типа этого
5) в разделе магазин-пазлы исправить неверное отображение кнопки натурального цвета при отсутствии этого товара в остатках
6) в процессе могут возникнуть мелкие исправления
нужно быстро и качественно, но не значит, что дорого..
оплачу, только после полностью выполненной работы...
надеюсь, мой профайл позволяет диктовать такие условия.
предлагайте цену и срок
- Похожие заказы
- $5000Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть mysql база. Ряд полей (8) содержат данные на чешском языке (1-2-3 слова). Слова повторяющиеся, всего слов не более 40. Также имеется ряд названий крупных населённых пунктов. (думаю, штук 30-50) Требуется: Создав некий "словарик" в виде массива или таблицы, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется к гугл-картам или Яндекс-картам прикрутить примерное такой функционал: http://www.gde-mne.ru/guide-7/ Чтобы пользователи могли 1. добавлять объекты на карту 2. Искать объект по параметрам 3. голосовать за объектВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- Завершен14 лет назад
Нужно написать модуль для Webasyst, что бы он автоматом загружал новые цены и количество на сайт. Сколько это будет стоить?Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по WordPress, чтобы исправить несколько ошибок и неточностей на сайте и в шаблоне. Более подробная информация будет передана выбранному исполнителю.Завершен14 лет назад
- $50
Разработать модуль для браузерной игры.Завершен14 лет назад
- $200
Собстно, сабж. Нужно сделать сайт-каталог по продаже запчастей на автомобили. Хотелось бы обсудить варианты реализации данного вопроса. Дизайн предоставим. Ограничение по бюджету - до 2000 грн.Веб-программирование29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Скрипт вызывается из шаблона полной новости, берет название фильма ищет точное совпадение на imdb.com, если находит то берет из описания рейтинг фильма и показывает его в полной новости.Закрыт14 лет назад
Установил сайт на новый сервер,залил базу данных,захожу на сайт и все русские буквы не отображаются а вместо них ироглифы.icq 392900498Завершен14 лет назад