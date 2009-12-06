Нужно исправить ошибки

Веб-программированиеЗавершен2 заявки233 просмотра
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Куча мелких ошибок на сайте.

puzzlelife. ru (админ, оставьте пожалуйста ссылку ....)

1) в разделе конструктора смещение координат или еще что-нибудь... короче неправильная начальная стыковка

2) там же, при вызове окна помощь, нужно сделать появление его по центру и устранить просвечивание срочки...

3) в шапке сайта сделать отображение количества товаров и суммы заказа.

4) в разделе "магазин" исправить строчку-путь (Главная>магазин>пазлы) типа этого

5) в разделе магазин-пазлы исправить неверное отображение кнопки натурального цвета при отсутствии этого товара в остатках

6) в процессе могут возникнуть мелкие исправления

нужно быстро и качественно, но не значит, что дорого..

оплачу, только после полностью выполненной работы...

надеюсь, мой профайл позволяет диктовать такие условия.

предлагайте цену и срок

14 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Прекрасная работа, то что нужно... быстро и качественно. Специалист очень высокого уровня. С огромной благодарностью и уважением, Равшан
С Равшаном очень приятно работать, я бы поставил ему по 10 баллов по всем критериям: - Постановка задачи; - Общение; - Сроки приемки заказа; - Оплата; Приятно работать с профессионалами, спасибо вам за проект!