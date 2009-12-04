Мини-переводчик

ТЗ – во вложении. Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений. Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками: • Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения • Знание ФЛЕШ технологий • Навыки и понимание работы с цифровыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть mysql база.
Ряд полей (8) содержат данные на чешском языке (1-2-3 слова).
Слова повторяющиеся, всего слов не более 40.
Также имеется ряд названий крупных населённых пунктов. (думаю, штук 30-50)
Требуется:
Создав некий "словарик" в виде массива или таблицы, заменить в БД одни слова другими.
Падежами, спряжениями и словоформами заморачиваться не надо.
Значение слов можно посмотреть здесь http://slovnik.seznam.cz/ или на транслейте гугля.
Если что совсем не понятно - переведу, расскажу.
Тематика - недвижимость.
Пример здесь http://reality.eurobydleni.cz/cz/novostavba-rd-v-obci-horni-studenky-okr-sumperk/reality-detail/2160699
смотрите втору колонку справа от фотографии
Студии, новички, "без репутации" и динамщики - мимо.
Оплата WMR по приёму работы.
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