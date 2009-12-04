Мини-переводчик

Есть mysql база.

Ряд полей (8) содержат данные на чешском языке (1-2-3 слова).

Слова повторяющиеся, всего слов не более 40.

Также имеется ряд названий крупных населённых пунктов. (думаю, штук 30-50)

Требуется:

Создав некий "словарик" в виде массива или таблицы, заменить в БД одни слова другими.

Падежами, спряжениями и словоформами заморачиваться не надо.

Значение слов можно посмотреть здесь http://slovnik.seznam.cz/ или на транслейте гугля.

Если что совсем не понятно - переведу, расскажу.

Тематика - недвижимость.

Пример здесь http://reality.eurobydleni.cz/cz/novostavba-rd-v-obci-horni-studenky-okr-sumperk/reality-detail/2160699

смотрите втору колонку справа от фотографии

Студии, новички, "без репутации" и динамщики - мимо.

Оплата WMR по приёму работы.