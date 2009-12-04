Интеграция WebAsyst с 1С

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок151 просмотр
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Нужно написать модуль для Webasyst, что бы он автоматом загружал новые цены и количество на сайт.

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14 лет назад
bbbelov
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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