Приватный проект для Zarezenko Dmitry

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка151 просмотр
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Срок – 2 дня, нужно к понедельнику.

14 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Работаем во второй раз. Быстрая и качественная работа, как всегда – потсоянно на связи и нормальные цены.
Работаю с этим заказчиком не первый раз. Очень нравится наше сотрудничество. Буду продолжать сотрудничать в дальнейшем.