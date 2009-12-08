Требуется перевести статичный сайт на Wordpress

Есть сайт на статичном HTML.

Требуется перевести его на движок WordPress (WP), а именно:

а) создать скин на основе имеющегося дизайна

б) настроить форму обратной связи

в) пролинковать шапку и футер

г) перенести контент со старого сайта (порядка 15 страниц).

От пункта "г" можно отказаться, но пару страниц все же придется залить.

Пожалуйста, укажите ориентировочные сроки перевода сайта, стоимость, а также дату, когда вы могли бы взяться за работу.

Требование к вам одно - у вас должен быть опыт работы с WP, поэтому просьба указать пару ссылок на сайты, сделанные вами на WP.

Оплата по факту либо СБР (половину комиссии готов взять на себя).