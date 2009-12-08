Требуется перевести статичный сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен6 заявок241 просмотр
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Есть сайт на статичном HTML.

Требуется перевести его на движок WordPress (WP), а именно:

а) создать скин на основе имеющегося дизайна

б) настроить форму обратной связи

в) пролинковать шапку и футер

г) перенести контент со старого сайта (порядка 15 страниц).

От пункта "г" можно отказаться, но пару страниц все же придется залить.

Пожалуйста, укажите ориентировочные сроки перевода сайта, стоимость, а также дату, когда вы могли бы взяться за работу.

Требование к вам одно - у вас должен быть опыт работы с WP, поэтому просьба указать пару ссылок на сайты, сделанные вами на WP.

Оплата по факту либо СБР (половину комиссии готов взять на себя).

WordPressСайт на WordPress
14 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад
$80
2 дня
Сделал все в оговоренные сроки, что не может не радовать. Сотрудничеством доволен и однозначно с подобными проектами буду обращаться к Артему. Спасибо!
Отличный заказчик, четко ставит задачу и вовремя оплачивает. Сотрудничеством очень доволен, буду ждать еще заказов от Юрия. 10 баллов.