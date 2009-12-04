Нужна консультация перед заказом скрипта

Доброго дня. Имеется, скажем так, движок сайта, построенного по принципу Вопросы-Ответы, наподобие otvet.mail.ru Пример - romma.ru. Движок имеет ряд недобработок, которые хочется исправить. Что требуется: В первую и главную очередь - сделать нормальную, человекопонятную админку, удобную для быстрого поиска ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен совет опытного!!! очень опытного програмиста ПХП (опыт более 2-х лет)
прежде чем я закажу скрипт!
ТЗ соответственно пока не пишу
напишите в асю кто готов проконсультировать 468510515
хоршую консультацию готов оплатить
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