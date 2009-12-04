Нужна консультация перед заказом скрипта

Удивился когда фрилансеры начали просить за консультации 50 уо!! и растопыривать пальцы! Тут совсем другое дело! я получил исчерпывающий полноценный ответ за заявленный 1$ . Большое тебе спасибо, Антон! После принятия решения относительно написания скрипта, вопросов о кандидатуре программиста у меня не будет. Еще раз спасибо и удачи!