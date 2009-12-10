Использовать переменные в API

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Доброго времени суток!
Нужно интегрировать скрипт партнерки с смс-сервисом.
Вот здесь есть попытка http://postaffiliatepro.ru/knowledgebase/integration/sms-dostup.html , но, надо признать, решение глючное и не слишком удобное.
Я не программист, но попробую описать варианты.
При переходе на сайт по партнерской ссылке в переменную записывается идентификатор партнера, а также файл cookie (см. http://postaffiliatepro.ru/partner/samples_tests/sale_tracking_docu.php внизу):
После отправки смс от агрегатора приходит ответ на обработчик со стоимостью смс, уникальным номером смс, и другой информацией.
Продажа регистрируется с помощью API http://support.qualityunit.com/knowledgebase/post-affiliate-pro/programmers-documentation/api/tracking-api/papapisaletracker.html.
Приблизительно такой код размещается в файле-обработчике смс:
--------------
$saleTracker = new Pap_Api_SaleTracker('[путь_к_партнерке]/scripts/sale.php');
$sale1 = $saleTracker->createSale();
$sale1->setTotalCost(100);
$sale1->setOrderID('oid');
$saleTracker->register();
--------------
Используются параметры:
setTotalCost($value) – стоимость смс /*'_sms_price'*/
setOrderID($value) – уникальный номер смс в смс-сервисе /*'_sms_id'*/
setProductID($value) – текст сообщения/код проекта / *'_sms_message'*/
setAffiliateID($value) – идентификатор партнера, по ссылке которого совершена покупка.
setData1($value) – короткий номер, на который отправлена смска. /*'_sms_number' */
setData2($value) – оператор /*'_sms_operator'*/
setData3($value) – номер, с которого отправлена смс /*'_sms_phone'*/
Коды '_sms_phone' и другие даны исключительно для удобства, их нужно проверить.
Главный вопрос - как передать в скрипт партнерки идентификатор партнера setAffiliateID($value) ?
PHP 5.2+, Globals Off, Display Errors Off
Кто готов реализовать на примере стандатного смс-замка от смсдоступа http://www.smsdostup.ru/_scripts/private_zone.zip и доступно описать как это делать?
Установленный скрипт здесь: http://postaffiliatepro.ru/smsdostup-demo/ (папки documents/ и private/ защищены замком).
Документация по смс-замку здесь: http://postaffiliatepro.ru/smsdostup-demo/readme.txt
Общий принцип работы смс-доступа в приложении.
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