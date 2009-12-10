Использовать переменные в API

Веб-программированиеЗавершен4 заявки407 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужно интегрировать скрипт партнерки с смс-сервисом.

Вот здесь есть попытка http://postaffiliatepro.ru/knowledgebase/integration/sms-dostup.html , но, надо признать, решение глючное и не слишком удобное.

Я не программист, но попробую описать варианты.

При переходе на сайт по партнерской ссылке в переменную записывается идентификатор партнера, а также файл cookie (см. http://postaffiliatepro.ru/partner/samples_tests/sale_tracking_docu.php внизу):

После отправки смс от агрегатора приходит ответ на обработчик со стоимостью смс, уникальным номером смс, и другой информацией.

Продажа регистрируется с помощью API http://support.qualityunit.com/knowledgebase/post-affiliate-pro/programmers-documentation/api/tracking-api/papapisaletracker.html.

Приблизительно такой код размещается в файле-обработчике смс:

--------------

$saleTracker = new Pap_Api_SaleTracker('[путь_к_партнерке]/scripts/sale.php');

$sale1 = $saleTracker->createSale();

$sale1->setTotalCost(100);

$sale1->setOrderID('oid');

$saleTracker->register();

--------------

Используются параметры:

setTotalCost($value) – стоимость смс /*'_sms_price'*/

setOrderID($value) – уникальный номер смс в смс-сервисе /*'_sms_id'*/

setProductID($value) – текст сообщения/код проекта / *'_sms_message'*/

setAffiliateID($value) – идентификатор партнера, по ссылке которого совершена покупка.

setData1($value) – короткий номер, на который отправлена смска. /*'_sms_number' */

setData2($value) – оператор /*'_sms_operator'*/

setData3($value) – номер, с которого отправлена смс /*'_sms_phone'*/

Коды '_sms_phone' и другие даны исключительно для удобства, их нужно проверить.

Главный вопрос - как передать в скрипт партнерки идентификатор партнера setAffiliateID($value) ?

PHP 5.2+, Globals Off, Display Errors Off

Кто готов реализовать на примере стандатного смс-замка от смсдоступа http://www.smsdostup.ru/_scripts/private_zone.zip и доступно описать как это делать?

Установленный скрипт здесь: http://postaffiliatepro.ru/smsdostup-demo/ (папки documents/ и private/ защищены замком).

Документация по смс-замку здесь: http://postaffiliatepro.ru/smsdostup-demo/readme.txt

Общий принцип работы смс-доступа в приложении.

14 лет назад
kasko
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Remoddy
Никита 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
4 дня
Исполнитель реализовал интеграцию скрипта партнерки с SMSDostup'ом наилучшим способом и все протестировал на моем сайте. При выполнении задачи были приняты во внимание мелочи, которые не были указаны в задании. Осталось приятное впечатление от общения и самое высокое мнение о уровне знаний. Очень рекомендую для сложных задач, связанных с работой с СМС-сервисами.
Задание чёткое, заказчик адекватный и приятный человек. Очень рекомендую. Игорь, благодарю!
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