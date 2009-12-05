Подправить Flash-утилиту.

Нужно чтобы этот мамбот увеличивал фотку не до оригинального размера, а подстраивал под размер экрана (если она больше) ,если меньше то показывает как есть, т.е. действовал аалогично этому - http://synergyteam.ru/content/view/25/33/lang,ru/ также нужно как и в этом ...