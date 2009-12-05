Нужен скрипт выдерживающий большие наргрузки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки252 просмотра
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Нужен скрипт регистрации фри хостов, выдерживающий большие нагрузки, многопоточность.

Условия к кандидатам:

1. Чтобы не было больных хомячков, бабушек и прочего

2. Частое присутствие онлайн, чтобы я не ждал ответа по несколько дней.

3. Высокая скорость и качество работы, хороший опыт в общем.

4. Нужен человек который понимает заказчика с полуслова, т.е. ТЗ я составлять не умею объясняю на пальцах, но как думаю грамотно, так как притензий не было.

P.S. Предоплаты не делаю! возможно договоримся об частичной оплате по мере написания, но лучше оплачу готовый продукт.

14 лет назад
Menkalf
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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