Модуль предварительной записи клиентов

Конечная задача – сделать не сложный, удобный инструмент для администратора, для ведения предварительных заказов. Дизайн не требуется, важен только хорошо работающий скрипт (обязательно с комментариями!) скрипт (PHP + MySQL).

Более подробно в файле. Интересует стоимость и сроки.