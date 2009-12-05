Срочная работа по Joomla.

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Есть готовый шаблон сайта.

Нужно сделать так, чтобы при загрузке сайта производилась проверка разрешения монитора пользователя и подгружалось подходящее по разрешению фоновое изображение.

Работа срочная!

Joomla
14 лет назад
Cifrovichek
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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