Скрипт mp3-плеера

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок232 просмотра
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Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется:

1. По ширине плеер не более 240 пикселей.

3. Название проигрываемой сейчас песни (брать из названия mp3 файла на хостинге).

4. Возможности - случайный порядок, пауза (по умолчания на паузе должен стоять).

5. Ниже основных кнопок список всех песен с прокруткой списка (а то разнесет плеер на 3к пикселей по странице)))

6. Должен быть на Flash.

Если найдете рабочий скрипт в инете - буду очень рад. Указывайте точную стоимость создания, дизайн плеера не важен, просто черный с металлическим оттенком))

P.S. Забыл кое-что.... в личку и асю не пишите, умоляю))))

14 лет назад
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
5 дней
Помог установить плеер, все ясно и понятно рассказал и помог отредактировать css. Очень рекомендую к сотрудничеству)))
Приятно сотрудничать. всем рекомендую
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