Скрипт mp3-плеера

Необходимо написать скрипт загрузки изображений! Принцип работы: - скрипт загружает все изображения из определенной папки - разбивает страницы автоматически Пример: создаем папку с изображениями, например "img/cars" прописываем в скрипте путь к папке скрипт выводит 16 изображений на странице, а для остальных создает новые ...
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Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется:
1. По ширине плеер не более 240 пикселей.
3. Название проигрываемой сейчас песни (брать из названия mp3 файла на хостинге).
4. Возможности - случайный порядок, пауза (по умолчания на паузе должен стоять).
5. Ниже основных кнопок список всех песен с прокруткой списка (а то разнесет плеер на 3к пикселей по странице)))
6. Должен быть на Flash.
Если найдете рабочий скрипт в инете - буду очень рад. Указывайте точную стоимость создания, дизайн плеера не важен, просто черный с металлическим оттенком))
P.S. Забыл кое-что.... в личку и асю не пишите, умоляю))))
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