Доработка VamShop

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Добрый день!
Нужно доработать VamShop
1. Нужно создать такой раздел как Производитель
только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель
чтобы в админке можно было выбрать
Логотипы магазинов буду расположеные по центру
между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии на магазин принцип действий такой как и у Производитель
2. Внешний вид Рекомендуемые товары/Новинки
СлеваВерху у - картинка
СлеваВнизу - купить
СправаВерх - Новая цена
СправаВнизу- Старая цена
внизу по центру названия товара
внизу по центру логотип Магазина который продает
3. При в ходе в описания товара
нужно куда-то примостить логотип Магазина
3.1 при нажатия на который перенесет на сайт магазина/ссылку товара данного магазина
если несколько магазинов продают один и тот же товар то сделать в квадрате
СлевоЦентр - логотип
СправаВерх - Новая цена
СправаВнизу- Старая цена
4. При входе в разделы
должно быть вот так
http://______img31.imageshack.us/img31/6078/razdel.jpg
там где В Корзину будут логотипы магазинов которые продают данный товар
То есть видеть в админке при добавлении товара новые поля
Новая цена
Старая цена
Отображения магазинов которые в БД есть
с возможностью выбора нескольких штук
если выбрал 3 магазина то должно быть 3и поля куда водить ссылки на сайт товара магазина
ссылки 2х видов
прямые и реферальнные (то есть не отражает откуда перешел)
+ подправить узабилити
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