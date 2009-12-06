Доработка VamShop

Добрый день!

Нужно доработать VamShop

1. Нужно создать такой раздел как Производитель

только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель

чтобы в админке можно было выбрать

Логотипы магазинов буду расположеные по центру

между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии на магазин принцип действий такой как и у Производитель

2. Внешний вид Рекомендуемые товары/Новинки

СлеваВерху у - картинка

СлеваВнизу - купить

СправаВерх - Новая цена

СправаВнизу- Старая цена

внизу по центру названия товара

внизу по центру логотип Магазина который продает

3. При в ходе в описания товара

нужно куда-то примостить логотип Магазина

3.1 при нажатия на который перенесет на сайт магазина/ссылку товара данного магазина

если несколько магазинов продают один и тот же товар то сделать в квадрате

СлевоЦентр - логотип

СправаВерх - Новая цена

СправаВнизу- Старая цена

4. При входе в разделы

должно быть вот так

http://______img31.imageshack.us/img31/6078/razdel.jpg

там где В Корзину будут логотипы магазинов которые продают данный товар

То есть видеть в админке при добавлении товара новые поля

Новая цена

Старая цена

Отображения магазинов которые в БД есть

с возможностью выбора нескольких штук

если выбрал 3 магазина то должно быть 3и поля куда водить ссылки на сайт товара магазина

ссылки 2х видов

прямые и реферальнные (то есть не отражает откуда перешел)

+ подправить узабилити