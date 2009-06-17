sdasler

Дмитрий sdasler

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка журнала ПрофиТулИнфо

    Нужен верстальщик журнала. Срок 20 дней, 64 страницы (предварительно) +обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками. Готовность 28 октября для печати. Примеры предыдущих выпусков по ссылке http://profitoolinfo.ru/ru/news/9643/

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка журнала профитулинфо

    Нужен верстальщик журнала. Срок 20 дней, 64 страницы (предварительно) +обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками (большинство). Обработка картинок. Готовность 28 октября для печати. Примеры предыдущих выпусков ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Журнал ПрофиТулИнфо

    Срочно нужен верстальщик журнала. Срок 14 дней, 60 страниц+обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками. Примеры предыдущих выпусков по ссылке http://profitoolinfo.ru/ru/news/8881/

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • ProfiToolInfo - информационный портал

    $3000

    Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Информационный портал в топ 20

    Добрый день. Начал работу информационный портал www.profitoolinfo.ru - тематика - оборудование и инструмент для строительста, ремонта и обслуживания. В наст момент завершается программирование нескольких разделов и наполнение информацией сайта Нужно проанализировать то что есть, ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Информационный интернет портал

    Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации ...

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад