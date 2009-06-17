Нужен верстальщик журнала. Срок 20 дней, 64 страницы (предварительно) +обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками. Готовность 28 октября для печати. Примеры предыдущих выпусков по ссылке http://profitoolinfo.ru/ru/news/9643/
- Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен верстальщик журнала. Срок 20 дней, 64 страницы (предварительно) +обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками (большинство). Обработка картинок. Готовность 28 октября для печати. Примеры предыдущих выпусков ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Срочно нужен верстальщик журнала. Срок 14 дней, 60 страниц+обложка. Верстка различной информации, как готовые модули, так и наборные статьи с картинками. Примеры предыдущих выпусков по ссылке http://profitoolinfo.ru/ru/news/8881/Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $3000
Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Начал работу информационный портал www.profitoolinfo.ru - тематика - оборудование и инструмент для строительста, ремонта и обслуживания. В наст момент завершается программирование нескольких разделов и наполнение информацией сайта Нужно проанализировать то что есть, ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации ...Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт16 лет назад