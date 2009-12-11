Требуется на сервере организовать защиту ссылок

$100
Веб-программированиеЗавершен9 заявок492 просмотра
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Требуется сделать защиту на ссылки видеоконтента сервера. Чтоб проигрывание выделенных из кэша браузера ссылок было невозможно на других доменах

Для быстрой связи в аську: 262863287

14 лет назад
polgor
42 годаПольша
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
NARKOZ-2008
Нихад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Уже разобрались. К сожалению защита на уровне сервера без применения скриптов невозможна.
:)
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