Требуется на сервере организовать защиту ссылок

Добрый день! Нужно доработать VamShop 1. Нужно создать такой раздел как Производитель только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель чтобы в админке можно было выбрать Логотипы магазинов буду расположеные по центру между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии ...