Доработки vote-me.ru

Не работает кпопка Vote, вернее работает, но я голосовал со своего ипа месяц назад, ип не меняется и кнопка голосованяи не активна, а нужно чтобы раз в сутки можно было голосовать с одного ипа, также не работают следущие вещи, девушка часа, девушка дня, парень часа, парень дня.