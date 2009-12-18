Анимированное Новогоднее поздравление

Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать исходник макета в векторе. Надо придумать и анимировать элементы в исходнике в полноценное анимированное поздравление.
Подробности при переписке.
Желателен опыт и наличие подобных работ, которые сможете сразу показать.
Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки исполнения. Личку не читаю. Предложения в духе - "Пишите, сделаю" игнорируются.
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