GPS-мониторинг

$800
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки240 просмотров
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Хороший java или asp.net программист Для разработки системы GPS-мониторинга.

Срочность высокая, поэтому вы должны быть свободны полностью.

Работы в этой области предпочтительны.

14 лет назад
Cerber09
Grenn Alex 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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