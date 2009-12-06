Интегрировать Coppermine Gallery и PHPBB3

Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо
1)чтобы последние темы форума были на главной
2)чтобы была единая регистрация
3)чтобы на главной были разделы форума
4)чтобы последние темы одного раздела форума под названием новости тоже были на главной
5)Чтобы на главной вверху были новые и последние фото из галереи
вот эту галерею http://foto.animewave.co.cc/index.php?theme=project_vii надо интегрировать с форумом http://demo.phpbb3styles.net/eTech+Gray
я знаю, что есть моды для этой галереи
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