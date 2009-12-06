Сделать доступ к сайту(регистрации) по инвайтам.

Здравствуйте, необходимо сделать систему инвайтов для сайта.

Закрывает доступ к сайту пользователям, не имеющим специального пригласительного кода от администратора.

Если пользователь получил инвайт от админа, и ввел его в форму, то он попадает на сайт во всей красе:) Если код не верный, выдаём ошибку... Генерация инвайт-кодов(админом) Использованные инвайты блокируются. Неиспользованные инвайты блокируются по истечению 30 дней. Продумать как сделать что бы пользователь получивший инвайт, и зарегистрировавшийся не мог дать ссылку(и) на страницы которые предназначены только для получивших инвайт и зарегистрированных пользователей, т.е. если он и даст ссылку(и) что бы эти страницы не показывались без регистрации(с инвайтом).

Пример - http://dle-zlo.ru/club/