Сделать доступ к сайту(регистрации) по инвайтам.

Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.
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Здравствуйте, необходимо сделать систему инвайтов для сайта.
Закрывает доступ к сайту пользователям, не имеющим специального пригласительного кода от администратора.
Если пользователь получил инвайт от админа, и ввел его в форму, то он попадает на сайт во всей красе:) Если код не верный, выдаём ошибку... Генерация инвайт-кодов(админом) Использованные инвайты блокируются. Неиспользованные инвайты блокируются по истечению 30 дней. Продумать как сделать что бы пользователь получивший инвайт, и зарегистрировавшийся не мог дать ссылку(и) на страницы которые предназначены только для получивших инвайт и зарегистрированных пользователей, т.е. если он и даст ссылку(и) что бы эти страницы не показывались без регистрации(с инвайтом).
Пример - http://dle-zlo.ru/club/
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