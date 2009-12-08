Создание несложного яваскрипта для мультиязычности

Доброго вечера!

решили в своём движке сделать мультиязычность.

Храниться в базе оно будет следующим образом (разделители конечно можем поменять, но суть не в этом) -

en: текст на английском || ru:текст на русском || cz:текст на чешском ||

Необходима реализация следующей вещи на яваскрипте:

Имееются следующие поля:

Название

Краткое описание

Текст

Возле каждого поля - радиобаттоны. Предположим для 3х языков - английский,русский, чешский. (хотя их может быть и больше и меньше)

Когда счёлкаешь на определенный радиобаттон, то в соответствующем поле (к примеру, в поле "Название") появляется текст для данного языка.

Заметьте, не надо чтобы он подгружался аяксом. Надо, чтобы подставлялся тот текст, что соответствует определенному тексту в строке (к примеру для

чешского из нашего примера подставится "текст на чешском").

Как я это себе представляю

1) В 1 переменную записывается целый текст "en: текст на английском || ru:текст на русском || cz:текст на чешском ||"

2) делается из этого массив

3) Функция переключения . Т.е. при переключении определенного баттона подставляется текст из массива. При изменении текста конечно же он меняется

и в массиве.

4) В случае нажатия субмита - из массива формуруется вновь строка "en: текст на английском новый || ru:текст на русском новый || cz:текст на чешском новый||"

и отправляется с богом на сервер.

Особенности:

1) Языков может быть сколь угодно много. Т.е. может быть 3, может быть 5. Если необходимо как-то согласовать названия радиобаттонов или их значений - обсудим

2) Полей может быть по разному. В одной реализации 3, в другой 5. Поэтому скрипт должен быть написан так, чтобы в случае различного колличества полей мы могли

вставить аналогичный код и будет работать для 5 полей. Какая-то дикая универсальность не нужна.. Мы ориентируемся в яваскрипте , в то же время решение

не должно быть заточено лишь под 3 поля.

И еще:

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТИ,КОТОРЫЕ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ПРОЩЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ДЛЯ ПРОГРАММИСТА ВО

ВНЕДРЕНИИ - предлагайте. все рассмотрим.

Если вдруг что-то неясно - пишите вопросы. Жду цены за реализацию данной вещи. По-моему это час другой работы для профи в яваскрипте. Может ошибаюсь. Но в любом случае буду исходить при выборе исполнителя из 3

критериев:

1) текст отписанный Вами (обращайтесь, все можем - сразу неинтересно)

2) Стоимость

3) Отзывы и если вдруг есть - похожие реализации

п.с. дополнения к написанному:

1) Движок свой. Мне не надо внедрять это во что-то а просто написать скрипт. Я сам все внедрю.

2) аякс не идеальный вариант.. Хотя стоит обдумать. Не идеальный т.к. будет граничить с логикой всех остальных моментов в оформлении страницы.