Кто работал со скриптом аукциона PhpProBidv6.05 Мне нужно переписать форму создания лота.
Создание несложного яваскрипта для мультиязычности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго вечера!
решили в своём движке сделать мультиязычность.
Храниться в базе оно будет следующим образом (разделители конечно можем поменять, но суть не в этом) -
en: текст на английском || ru:текст на русском || cz:текст на чешском ||
Необходима реализация следующей вещи на яваскрипте:
Имееются следующие поля:
Название
Краткое описание
Текст
Возле каждого поля - радиобаттоны. Предположим для 3х языков - английский,русский, чешский. (хотя их может быть и больше и меньше)
Когда счёлкаешь на определенный радиобаттон, то в соответствующем поле (к примеру, в поле "Название") появляется текст для данного языка.
Заметьте, не надо чтобы он подгружался аяксом. Надо, чтобы подставлялся тот текст, что соответствует определенному тексту в строке (к примеру для
чешского из нашего примера подставится "текст на чешском").
Как я это себе представляю
1) В 1 переменную записывается целый текст "en: текст на английском || ru:текст на русском || cz:текст на чешском ||"
2) делается из этого массив
3) Функция переключения . Т.е. при переключении определенного баттона подставляется текст из массива. При изменении текста конечно же он меняется
и в массиве.
4) В случае нажатия субмита - из массива формуруется вновь строка "en: текст на английском новый || ru:текст на русском новый || cz:текст на чешском новый||"
и отправляется с богом на сервер.
Особенности:
1) Языков может быть сколь угодно много. Т.е. может быть 3, может быть 5. Если необходимо как-то согласовать названия радиобаттонов или их значений - обсудим
2) Полей может быть по разному. В одной реализации 3, в другой 5. Поэтому скрипт должен быть написан так, чтобы в случае различного колличества полей мы могли
вставить аналогичный код и будет работать для 5 полей. Какая-то дикая универсальность не нужна.. Мы ориентируемся в яваскрипте , в то же время решение
не должно быть заточено лишь под 3 поля.
И еще:
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТИ,КОТОРЫЕ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ПРОЩЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ДЛЯ ПРОГРАММИСТА ВО
ВНЕДРЕНИИ - предлагайте. все рассмотрим.
Если вдруг что-то неясно - пишите вопросы. Жду цены за реализацию данной вещи. По-моему это час другой работы для профи в яваскрипте. Может ошибаюсь. Но в любом случае буду исходить при выборе исполнителя из 3
критериев:
1) текст отписанный Вами (обращайтесь, все можем - сразу неинтересно)
2) Стоимость
3) Отзывы и если вдруг есть - похожие реализации
п.с. дополнения к написанному:
1) Движок свой. Мне не надо внедрять это во что-то а просто написать скрипт. Я сам все внедрю.
2) аякс не идеальный вариант.. Хотя стоит обдумать. Не идеальный т.к. будет граничить с логикой всех остальных моментов в оформлении страницы.
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