Модули подключения к платежным системам

Разработка , доработка сайта эротического содержания с подключением биллинговых систем В первую очередь упор ставится на програмирование , знание кодеков ,знание разроботок API , PHP,RSS Требуются знания работы с протоколами CDN , технического английского для работы с ...
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Ищем скрипты (людей с опытом), которые подключали osCommerce 2.2 Milestone 2 к данным платежным системам:
EcoCard (ecocard.com)
Gold-pay (Gold-Pay.com)
Писать только на [email protected]
никаких приватов / ICQ / Skype!
Пишите: подключал ЭТО, пример там то, хочу за код $$$.
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