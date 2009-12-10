leemp

Михаил Якуба leemp

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Techlead

Head of AppStockus web & media agency.

http://www.appstockus.com

http://www.leemp.ru

  • Kohana web-developer

    В связи с ростом проектов возникла необходимость в новых специалистах в области веб-разработки. Преимущественно php / mysql, ООП обязательно, верстка, Javascript Jquery Mootols Prototype, Node.Js. Желательно знание Kohana или хотя бы CodeIgniter. Рассмотрю варианты удаленной ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryRedmineNode.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Junior web-programmer

    В связи с ростом проектов возникла необходимость в новых специалистах в области веб-разработки. Преимущественно php / mysql, только ООП, верстка, Javascript Jquery Mootols Prototype, Node.Js. Желательно знание Kohana или хотя бы CodeIgniter. Территориально находимся в ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryRedmineNode.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вывод консоли при нажатии на flash-player

    Описание задачи: Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать ...

    Flash
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад