В связи с ростом проектов возникла необходимость в новых специалистах в области веб-разработки. Преимущественно php / mysql, ООП обязательно, верстка, Javascript Jquery Mootols Prototype, Node.Js. Желательно знание Kohana или хотя бы CodeIgniter. Рассмотрю варианты удаленной ...
Techlead
Head of AppStockus web & media agency.
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
В связи с ростом проектов возникла необходимость в новых специалистах в области веб-разработки. Преимущественно php / mysql, только ООП, верстка, Javascript Jquery Mootols Prototype, Node.Js. Желательно знание Kohana или хотя бы CodeIgniter. Территориально находимся в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Описание задачи: Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад