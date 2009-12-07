Создание портала биржи. Joomla / Drupal / др.

Необходимо разработать и описать диаграммы • Прецедентов. • Классов. • Структуры базы данных. • Структуры xml. При этом необходимо сделать реализацию задачи в объеме примера «Телефонный справочник». • Реализация на языке Python разработанной структуры классов • Набрать тестовые данные и организовать их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желательно, что бы Вы были Киевлянином! Этот проект не из легких, поэтому прийдется несколько раз встречаться у нас в офисе по различным техническим моментам или предоставим Вам рабочее место у нас в офисе..
Требования к проекту:
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1. Предложите на какой CMS лучше всего создавать описанный в ТЗ функционал, исходя из пожеланий заказчика:
--- открытость кода и изменение механизмов и функционала в дальнейшем;
--- CMS должна быть шустрой, как админский так и пользовательский интерфейс;
--- Вы должны быть специалистом в предлагаемой CMS, что бы довести разработки до конца (исходя из ТЗ конечно).
2. Сверстать предоставленый макет, разработать CSS-стили, интегрировать сверстаный материал в CMS;
3. Разработать необходимый функционал описанный в ТЗ:
--- Справочник участников.
--- Справочник товаров.
--- Классификатор.
--- Контроль доступа к функциям Системы (Сайта).
--- Справочник лотов - Цепочка связанных лотов (автоматическая/ручная).
--- Личный кабинет участника.
--- Детализированный Поиск по справочникам и лотам.
--- Системные уведомления.
--- Статистика участников, лотов, возможность настроить получение дополнительных
отчетов по параметрам: справочники, поиск (запросы).
--- Логирование действий участников.
--- Форум.
--- On-line чат.
--- Динамическая Карта Системы (Сайта).
Также будет разработаны дополнительные модули для полноценной работы основных
компонент системы.
Подробнее функции этих компонент описаны в файле ТехЗадания.
4. Гарантировать техподдержку (бесплатное исправление багов не обнаруженных сразу в момент принятия проекта, платное дописывание или создание модулей после сдачи проекта).
5. Документация по работе с сайтом.
6. Хотя бы краткое описание техничекой стороны сайта (структура директорий и права), описание процесса инсталяции для администратора и наборы SQL-файлов для заливки в БД.
Ваше предложение ЗДЕСЬ в проекте должно содержать:
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1. Примерную стоимость;
2. Примерные сроки;
3. Разбейте всю работу на этапы (хоть примерно) для поэтапного принятия работы и оплаты или предложите Ваш вариант сотрудничества.
Просим писать Ваши предложения ЗДЕСЬ в проекте.
Скупой текст предложения вроде "Сделаем", "Обращайтесь только к нам" или без указания стоимости и сроков рассматриваться не будут и скорее всего будут удаляться..
Просим не обращаться программистов без портфолио или с опытом создания одного сайта визитки!
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