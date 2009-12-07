Создание портала биржи. Joomla / Drupal / др.

Желательно, что бы Вы были Киевлянином! Этот проект не из легких, поэтому прийдется несколько раз встречаться у нас в офисе по различным техническим моментам или предоставим Вам рабочее место у нас в офисе..

Требования к проекту:

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1. Предложите на какой CMS лучше всего создавать описанный в ТЗ функционал, исходя из пожеланий заказчика:

--- открытость кода и изменение механизмов и функционала в дальнейшем;

--- CMS должна быть шустрой, как админский так и пользовательский интерфейс;

--- Вы должны быть специалистом в предлагаемой CMS, что бы довести разработки до конца (исходя из ТЗ конечно).

2. Сверстать предоставленый макет, разработать CSS-стили, интегрировать сверстаный материал в CMS;

3. Разработать необходимый функционал описанный в ТЗ:

--- Справочник участников.

--- Справочник товаров.

--- Классификатор.

--- Контроль доступа к функциям Системы (Сайта).

--- Справочник лотов - Цепочка связанных лотов (автоматическая/ручная).

--- Личный кабинет участника.

--- Детализированный Поиск по справочникам и лотам.

--- Системные уведомления.

--- Статистика участников, лотов, возможность настроить получение дополнительных

отчетов по параметрам: справочники, поиск (запросы).

--- Логирование действий участников.

--- Форум.

--- On-line чат.

--- Динамическая Карта Системы (Сайта).

Также будет разработаны дополнительные модули для полноценной работы основных

компонент системы.

Подробнее функции этих компонент описаны в файле ТехЗадания.

4. Гарантировать техподдержку (бесплатное исправление багов не обнаруженных сразу в момент принятия проекта, платное дописывание или создание модулей после сдачи проекта).

5. Документация по работе с сайтом.

6. Хотя бы краткое описание техничекой стороны сайта (структура директорий и права), описание процесса инсталяции для администратора и наборы SQL-файлов для заливки в БД.

Ваше предложение ЗДЕСЬ в проекте должно содержать:

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1. Примерную стоимость;

2. Примерные сроки;

3. Разбейте всю работу на этапы (хоть примерно) для поэтапного принятия работы и оплаты или предложите Ваш вариант сотрудничества.

Просим писать Ваши предложения ЗДЕСЬ в проекте.

Скупой текст предложения вроде "Сделаем", "Обращайтесь только к нам" или без указания стоимости и сроков рассматриваться не будут и скорее всего будут удаляться..

Просим не обращаться программистов без портфолио или с опытом создания одного сайта визитки!