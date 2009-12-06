Доработать сайт на Jomla

Разработка , доработка сайта эротического содержания с подключением биллинговых систем В первую очередь упор ставится на програмирование , знание кодеков ,знание разроботок API , PHP,RSS Требуются знания работы с протоколами CDN , технического английского для работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на движке Jomla 1.0 используется модуль доски объявлений com_adsmanager.
1. Сделать загрузку и выгрузку категорий и самих объявлений с помощью файла .xml (загрузка доступна только админу)
2. В самом объявлении сделать активацию ссылки адреса сайта – вкл и откл.
При заполнении объявления поле можно заполнить но ссылка не активна - активирует только админ.
3. При просмотре объявления внизу стрелки к следующему объявлению.
4. В списке "Каталог организаций" сбоку уменьшить шрифт и сделать короче расстояние между полосами.
5. Новые объявления должны показываться на главной странице (после заголовка) 10-15 шт. Любое объявление
можно вывести на главную и присвоить порядковый номер (у объявления есть ячейка "Показывать на главной" и выбрать
номер 1-15), если нет выбранных то показываются последние объявления. Правит админ.
6. Вывести в превью цену и подставить под нее поашку или выделить жирным или увеличить шрифт.
7. Добавить теги к объявлениям.
8. Под объявлением сделать комментарии. Поля для заполнения (имя, мыло, защитный код, комментарий).
Коментарии можно включать и отключать для каждого объявления. Так же админ может править коментарии.
9. Подключить карты Гугл. При добавлении объявления пользователь показывает расположение своего объекта на карте.
10. Сделать место для баннера в карточке объявления справа от заголовка 160х200 размер примерный.
11. Дублирование объявлений в RSS
12. В подкатегориях на против каждого пункта сделать отображение кол-во объектов:
Категория (5)
- подкатегория (3)
- подкатегория (2)
13. При заполнении объявления ЗАГЛАВНЫМИ буквами опубликовать нельзя.
14. Добавить места под баннеры по бокам слева 3 места, справа 3 места.
15. Последние объявления на автомате появлялись в twitter.com
16. Сделать код который пожно вставить на сторонний сайт и чтоб в нем отображалить 5-7 шт. последних объявлений с другого сайта.
17. Сделать другое размещение фото в карточке товара
18. Наладить добавление статей через модуль новостей
Укажите свою стоимость за работу, если все договоримся, то нужно будет напротив каждого пункта указать его стоимость.
Строго!
Оставлять комментарии здесь.
Людям не имеющим в портфолио работ не обращаться.
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