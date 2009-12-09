Автрорегистрация и перехват доменов

Сайт на движке Jomla 1.0 используется модуль доски объявлений com_adsmanager. 1. Сделать загрузку и выгрузку категорий и самих объявлений с помощью файла .xml (загрузка доступна только админу) 2. В самом объявлении сделать активацию ссылки адреса сайта – ...
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Необходимо создать скрипт для авторегистрации и перехвата доменов.
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