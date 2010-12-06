Веб-разработчик на HTML, XML, XSL, PHP, MySQL

Для постоянного сотрудничества нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза в месяц по закрытым техзаданиям.

Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, все делаем на ней. для этого надо хорошо знать указанные технологии.