Веб-разработчик на HTML, XML, XSL, PHP, MySQL

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Для постоянного сотрудничества нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза в месяц по закрытым техзаданиям.

Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, все делаем на ней. для этого надо хорошо знать указанные технологии.

PHPMySQLHTML
13 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
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