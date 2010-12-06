JavaScript разработчик

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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В команду Rails разработчиков требуется высококвалифицированный Javascriot разработчик

Необходимо;

* Знание JQuery, Ajax, кроссбраузерный js (Safari, FF, Chrome, mobile Safari, mobile Chrome)

* Опыт интеграции с REST сервисами

* Опыт написания GUI анимаций

* Знание верстки, взаимодействие с верстальщиком и дизайнером

* Работа с SVN

Наличие соответствующего портфолио в сети обязательно

Плюсом будет знание rjs, rhtml, ruby on rails

Оплата реального времени, почасовая.

В предложениях пишите желаемый рейт(стоимость часа) в $. При оплате в рублях $1=30р и ссылки на портфолио

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Javascript
13 лет назад
limenutt
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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