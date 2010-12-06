Нужен php-программист для завершения разработки сайта он-лайн тестирования. Обязателен опыт работы с Zend Framework, понимание архитектурной модели MVC, владение JQuery, JQuery UI, HTML/CSS верстка, системы контроля версий, багтрекинг. Сайт сложный, на php с базами данных, скриптами, ...
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Для уже запущенного Стартапа нужен Тех. руководитель , он же Руби программист.
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