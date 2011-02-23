Ищем исполнителя для создания сайта. БЮДЖЕТ 5000 руб! Сайт нужно сделать под ключ. Сделать макеты, сверстать и запрограммить и наполнить. Важно, что бы сайт писался индивидуально под нас т.к потом мы его планируем дорабатывать, по этому Joomla или MODX ...