sochero

Митя Руда sochero

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить и доработать Интернет-магазин

    Ищем опытного и ответсвенного php-разработчика хорошо знакомого с JS, MySQL и пр. Основные задачи две: 1. Установить, чётко настроить и доработать Интернет-магазин на основе opencart.com + внедрить в него несколько изменений по работе с базой данных ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка начатого проекта

    Требуется PHP программист. Проект zalike.com Обязанности: Доработка уже начатого проекта. Требования: Отличные знания PHP + JS + MySQL обязательны. Опыт работы с CodeIgniter – идеально, другими похожими php-фрэймворками – хорошо. Желателен опыт работы с API ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSСайт-визиткаCodeIgniter
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Функционал флеш-листалки журналов (as3)

    Нужен Flash программист (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых доработка алгоритма перелистывания страниц (в частности добавить тени и блики, эффект загиба), также поиск и выделение текста внутри страниц, вида ...

    Flash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка функционала флеш-листалки (as3)

    Нужен действительно профессионал знающий свое дело, желательно с дизайнерским взглядом, предлагающий идеи, как сделать лучше, а не только задающий вопросы. Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых ...

    Flash
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист PHP, Javascript

    Требуется программист, обладающий знаниями PHP, Javascript, имеющий опыт разработки приложений для соц. сети или как минимум желающий разобраться в этом и получить данный опыт. Хочу отметить, что нам требуется исключительно ответственный, самостоятельный исполнитель, с которым ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка функционала флеш-листалки журналов (as3)

    Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых доработка алгоритма перелистывания страниц (в частности добавить тени и блики, эффект загиба), также поиск и выделение текста внутри страниц, вида ...

    Flash
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать программу конвертации документов

    Мы ищем исполнителя/разработчика, который сможет реализовать не тревиальную задачку, а именно создать программу конвертации документов разных форматов ( doc, xls, pdf, ppt, и др) в HTML5. Нужно сделать работающий сервер, а также разработать ...

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу программиста Flash (as3) и Ruby

    $1000

    Ищу программиста для выполнение задач, который имеет опыт в программировании Flash (as3) и Ruby и сумеет разобраться в чужом коде . Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 ...

    jQueryFlashRuby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $100

    Ищем исполнителя для создания сайта. БЮДЖЕТ 5000 руб! Сайт нужно сделать под ключ. Сделать макеты, сверстать и запрограммить и наполнить. Важно, что бы сайт писался индивидуально под нас т.к потом мы его планируем дорабатывать, по этому Joomla или MODX ...

    JoomlaMODX
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны программисты Ruby

    Нужны программисты Flash или Ruby (rails3) , которые готовы участвовать и помогать в разработки проектов Magru.ru . . Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 + css3.. ...

    jQueryFlashRuby
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад