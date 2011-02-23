Ищем опытного и ответсвенного php-разработчика хорошо знакомого с JS, MySQL и пр. Основные задачи две: 1. Установить, чётко настроить и доработать Интернет-магазин на основе opencart.com + внедрить в него несколько изменений по работе с базой данных ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется PHP программист. Проект zalike.com Обязанности: Доработка уже начатого проекта. Требования: Отличные знания PHP + JS + MySQL обязательны. Опыт работы с CodeIgniter – идеально, другими похожими php-фрэймворками – хорошо. Желателен опыт работы с API ...Закрыт11 лет назад
Нужен Flash программист (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых доработка алгоритма перелистывания страниц (в частности добавить тени и блики, эффект загиба), также поиск и выделение текста внутри страниц, вида ...Закрыт12 лет назад
Нужен действительно профессионал знающий свое дело, желательно с дизайнерским взглядом, предлагающий идеи, как сделать лучше, а не только задающий вопросы. Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист, обладающий знаниями PHP, Javascript, имеющий опыт разработки приложений для соц. сети или как минимум желающий разобраться в этом и получить данный опыт. Хочу отметить, что нам требуется исключительно ответственный, самостоятельный исполнитель, с которым ...Закрыт12 лет назад
Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых доработка алгоритма перелистывания страниц (в частности добавить тени и блики, эффект загиба), также поиск и выделение текста внутри страниц, вида ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мы ищем исполнителя/разработчика, который сможет реализовать не тревиальную задачку, а именно создать программу конвертации документов разных форматов ( doc, xls, pdf, ppt, и др) в HTML5. Нужно сделать работающий сервер, а также разработать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Ищу программиста для выполнение задач, который имеет опыт в программировании Flash (as3) и Ruby и сумеет разобраться в чужом коде . Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищем исполнителя для создания сайта. БЮДЖЕТ 5000 руб! Сайт нужно сделать под ключ. Сделать макеты, сверстать и запрограммить и наполнить. Важно, что бы сайт писался индивидуально под нас т.к потом мы его планируем дорабатывать, по этому Joomla или MODX ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны программисты Flash или Ruby (rails3) , которые готовы участвовать и помогать в разработки проектов Magru.ru . . Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 + css3.. ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для уже запущенного Стартапа нужен Тех. руководитель , он же Руби программист.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад