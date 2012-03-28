Доработка функционала флеш-листалки (as3)

Нужен действительно профессионал знающий свое дело, желательно с дизайнерским взглядом, предлагающий идеи, как сделать лучше, а не только задающий вопросы.

Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых доработка алгоритма перелистывания страниц (в частности добавить тени и блики, эффект загиба), также поиск и выделение текста внутри страниц, вида встраивания (по аналогии с youtube) ,просмотра в других видах , тестирование и отладка.

Сама листалка уже реализована и никакие варианты "сделать на своем движке" и т.д. не рассматриваются. Нужен человек, которого интересует сама задача и который готов творчески отнестись к работе, хорошее вознаграждение гарантируем.

Все подробности, а также другие задачи готовы обсуждать по почте ([email protected]) либо при личной встрече в Москве.

Листалку и ее функционал можно посмотреть на сайте magru.net, перелистывание пока выглядит ввиде отдельного класса, который передадим кандидату для доработок