Обновление сайтов-клонов на Drupal

Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal.

Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan

После были запущены клоны этого сайта ориентированные на другие регионы.. В клонах изменили: 1) адреса, телефоны (как в блоках, так и в нодах и в теплэйтах); 2) цены (как в каталогах на таксономии+вьювс, так и в каталогах на нодах); 3) тексты на страницах

Сейчас постоянно добавляются новые каталоги товаров на основной сайт..

ЗАДАЧА

придумать и реализовать систему обновления клонов (т.е. добавления новых каталогов), при этом чтоб сохранилась вся измененная информация на клонах.. клонов сейчас 10.. надо чтоб обновления проводились быстро и без потери данных..

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