Обновление сайтов-клонов на Drupal

Ситуация такова. Был сайт на битрикс 6.0 после обновления до версии 11, админка обновилась до 11 версии, а шаблон остался старый Нужно подключить шаблон из тестовой версии test.iborn.ru к основному сайту iborn.ru Чтобы карта товара выводилась как в ...
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Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal.
Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan
После были запущены клоны этого сайта ориентированные на другие регионы.. В клонах изменили: 1) адреса, телефоны (как в блоках, так и в нодах и в теплэйтах); 2) цены (как в каталогах на таксономии+вьювс, так и в каталогах на нодах); 3) тексты на страницах
Сейчас постоянно добавляются новые каталоги товаров на основной сайт..
ЗАДАЧА
придумать и реализовать систему обновления клонов (т.е. добавления новых каталогов), при этом чтоб сохранилась вся измененная информация на клонах.. клонов сейчас 10.. надо чтоб обновления проводились быстро и без потери данных..
жду ваших предложений
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